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Até quando continua frio em SP? Veja a previsão do tempo

Escrito por André Carlos Zorzi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A previsão do tempo desta semana em São Paulo indica que o frio deve continuar ao menos pelos próximos três dias na capital. Na sequência, é prevista uma transição para um fim de semana mais quente.

O calor de mais de 30ºC deve ter início na sexta-feira, 28, e continuar quente até a próxima segunda-feira, 31, com mínima de 25ºC e máxima de 34ºC. Só então está prevista uma nova queda de temperatura, na terça, 1.º, com mínima de 13ºC e máxima de 24ºC.

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Confira abaixo a previsão do tempo dos próximos dias, de acordo com informações do site Climatempo

Previsão do tempo em SP nesta semana indica frio e calor:

- Segunda, 24: Mínima de 13ºC | Máxima de 19ºC.

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- Terça, 25: Mínima de 13ºC | Máxima de 21ºC.

- Quarta, 26: Mínima de 15ºC | Máxima de 20ºC.

- Quinta, 27: Mínima de 15ºC | Máxima de 26ºC.

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- Sexta, 28: Mínima de 16ºC | Máxima de 31ºC.

- Sábado, 29: Mínima de 20ºC | Máxima de 33ºC.

- Domingo, 30: Mínima de 21ºC | Máxima de 34ºC.

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Vai chover em SP nesta semana? Veja o que diz previsão do tempo

- Segunda, 24: 5,0mm.

- Terça, 25: 0,2mm.

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- Quarta, 26: 6,5mm.

- Quinta, 27: 0,5mm.

- Sexta, 28: Sem chuva.

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- Sábado, 29: Sem chuva.

- Domingo, 30: Sem chuva.

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CLIMA/PREVISÃO/SP
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