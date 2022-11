Ataque em escolas deixa três mortos e nove feridos em Aracruz, no ES

Da Redação

Imagens do atirador no momento da invasão em uma das escolas

Nesta sexta-feira (25), um ataque a duas escolas deixou três mortos e outras nove feridas em Aracruz, na Região Norte do Espírito Santo.

Os disparos aconteceram na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Primo Bitti e uma escola particular na mesma via.

A polícia, a equipe de resgate e o governo do Espírito Santo não divulgaram até a última atualização desta reportagem quem é autor dos disparos, onde ele está e qual a motivação.

Segundo um policial militar que está no local, um jovem invadiu a escola estadual fazendo disparos com uma pistola. No local, três pessoas ficaram feridas. Um dos alvos foi a sala dos professores.

Na sequência, ele entrou em um carro e seguiu para a escola particular que fica na região e fez novos disparos. A identidade das vítimas também não foi divulgada.

Em uma publicação no Twitter, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), confirmou que as escolas tinham sido invadidas e que acompanhava a investigação.

Com sentimento de pesar e muita tristeza, estou acompanhando de perto a apuração da invasão nas Escolas Primo Bitti e Darwin, em Aracruz. Todas as nossas forças de segurança estão empenhadas. Determinei o deslocamento dos Sec. de Segurança e Educação para acompanhar os trabalhos. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) November 25, 2022





