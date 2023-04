Ataque em escola municipal no Ceará deixa duas crianças feridas

Da Redação

Ataque foi registrado nesta quarta-feira (12)

Duas meninas de 9 anos ficaram feridas em um ataque registrado nesta quarta-feira (12), em uma escola municipal localizada na Zona Rural do município de Farias Brito, no interior do Ceará. Conforme informações da assessoria de imprensa da prefeitura, as duas vítimas foram atacadas com uma arma branca.

O suspeito seria um adolescente de 14 anos que estuda no 9º ano. Ele já foi identificado e apreendido pela Polícia Militar. A motivação do crime ainda é desconhecida.

As duas meninas feridas foram socorridas e uma delas está em estado grave. Uma das vítimas está sendo transferida, neste momento, para o Hospital Santo Antônio, em Barbalha.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A prefeitura de Farias Brito divulgou uma nota de esclarecimento lamentando o incidente ocorrido na Escola Municipal Isaac de Alcântara Costa, localizada na zona rural do município, envolvendo um aluno do 9º ano que entrou na sala do 4º ano e atingiu duas alunas dentro da escola.

Confira:

"Lamentamos profundamente o ocorrido e nos solidarizamos com as famílias das vítimas. A administração municipal está tomando todas as medidas necessárias para apurar o caso. A escola adotou imediatamente as medidas disciplinares cabíveis para o aluno agressor, e também está prestando assistência aos envolvidos, oferecendo acompanhamento psicológico e médico para as vítima e para a família. Ressaltamos que a segurança dos alunos é uma prioridade para a administração municipal e que estamos trabalhando para garantir que todas as escolas municipais tenham um ambiente seguro e acolhedor para os estudantes. Reiteramos nosso compromisso com a transparência e a responsabilidade, mantendo a população informada sobre as investigações e providências tomadas".

As informações são da CBN e SBT News.

