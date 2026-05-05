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Ataque em escola do AC: segundo a PM, adolescente levou a arma do padrasto para cometer crimes

Escrito por Caio Possati e Adriana Victorino (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 18:39:00 Editado em 05.05.2026, 18:48:08
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Um ataque a tiros no Instituto São José, em Rio Branco, no Acre, deixou duas funcionárias mortas e cinco estudantes feridos, de acordo com a Polícia Militar. Um aluno da instituição invadiu a escola e efetuou os disparos.

Segundo a Polícia Militar, o adolescente, de 13 anos, levou a arma do padrasto, que é policial, para cometer os crimes. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos estudantes feridos.

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Vídeos foram compartilhados nas redes sociais mostrando os alunos correndo e o desespero durante o ataque. O adolescente foi apreendido pela polícia e teria relatado sofrer bullying.

Em nota, o governo do Acre disse que quatro pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo, entre elas, três funcionárias e um aluno. Duas funcionárias morreram no local e as demais vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro.

O adolescente já se encontra sob a custódia do Estado, juntamente com a arma. O responsável legal pelo menor, que também é proprietário da arma de fogo, foi detido.

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As circunstâncias do fato ainda estão sendo apuradas, e a Polícia Civil do Acre já instaurou procedimento investigativo para esclarecer a motivação, a dinâmica da ocorrência e eventuais responsabilidades.

"Diante da tragédia, o Estado manifesta profunda solidariedade às famílias das vítimas, à comunidade escolar do Instituto São José e a todos os profissionais da educação impactados por este episódio. Também informa que está mobilizando equipes de apoio psicossocial para oferecer suporte aos alunos, professores e demais envolvidos."

Por conta do ataque, as aulas em todas as escolas da rede estadual de ensino foram suspensas por três dias.

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Em nota, a prefeitura de Rio Branco classificou o episódio como um "trágico atentado" e lamentou a "perda irreparável de duas funcionárias".

"Neste momento de dor, nos solidarizamos com os pais, alunos, professores, colaboradores e toda a comunidade escolar. Aos familiares das vítimas, expressamos nossos mais sinceros sentimentos. Aos estudantes feridos, desejamos uma pronta e plena recuperação", disse a administração municipal.

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