Ataque a tiros em escola de SP deixa uma pessoa morta e três feridas

Um ataque com arma de fogo na Escola Estadual Sapopemba, localizada no bairro de Sapopemba, zona leste de São Paulo, resultou na morte de uma pessoa, na manhã desta segunda-feira (23).

O suspeito do crime é o aluno L.O.T., de 16 anos, que teria atirado em ao menos quatro pessoas. Segundo informações da Polícia Militar (PM) repassadas ao UOL, duas das vítimas apresentam um estado estável de saúde e não correm risco de morte.



As vítimas são todas mulheres e foram atingidas em diferentes partes do corpo: uma na cabeça, outra no tórax e a terceira na clavícula. Elas foram encaminhadas ao pronto-socorro de Sapopemba.

O suspeito estava uniformizado e cursava o primeiro ano do ensino médio e foi detido pela polícia. A arma utilizada no crime, que pertence ao pai do suspeito e é legalizada, foi apreendida. O aluno foi encaminhado ao 70º Distrito Policial.

Segundo o governo paulista, um dos alunos se machucou ao tentar fugir do ataque. Todos os feridos foram levados para o Hospital Geral de Sapopemba.

Ainda de acordo com a nota divulgada pelo governo estadual, a Polícia Militar prendeu o autor dos disparos e a arma usada no crime. Os nomes do autor dos disparos e os das vítimas ainda não foram divulgados. O governo de São Paulo lamentou o ataque e expressou solidariedade às vítimas e famílias.

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, também usou a rede social X para expressar solidariedade às vítimas, famílias e à comunidade escolar. Segundo o ministro, “o Laboratório de Crimes Cibernéticos do Ministério da Justiça foi acionado para auxiliar a polícia de São Paulo a aprofundar as investigações”.

