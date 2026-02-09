Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
COTIDIANO

Ataque a tiros em bar deixa seis pessoas mortas em Nova Iguaçu

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 09.02.2026, 13:03:00 Editado em 09.02.2026, 13:10:19
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Seis pessoas morreram em um ataque a tiros em um bar em Nova Iguaçu, na região metropolitana do Rio de Janeiro, neste domingo, 8.

Cinco homens que estavam no estabelecimento foram mortos no local. Outras duas mulheres que passavam pelo local foram feridas. Um delas, foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As mulheres que passavam pela Rua Geni Saraiva, no bairro Cerâmica, foram feridas e socorridas ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. A área foi isolada e a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e investiga as mortes. De acordo com a Polícia Civil, informações preliminares indicam que uma das vítimas era o alvo da ação criminosa, motivada por disputas entre organizações criminosas na região.

Testemunhas foram ouvidas e imagens estão sendo analisadas. As diligências estão em andamento para identificar e responsabilizar criminalmente todos os envolvidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
VIOLÊNCIA/NOVA IGUAÇU/ATAQUE/BAR/MORTOS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline