Ataque a tiros em bar deixa seis pessoas mortas em Nova Iguaçu

Seis pessoas morreram em um ataque a tiros em um bar em Nova Iguaçu, na região metropolitana do Rio de Janeiro, neste domingo, 8.

Cinco homens que estavam no estabelecimento foram mortos no local. Outras duas mulheres que passavam pelo local foram feridas. Um delas, foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

As mulheres que passavam pela Rua Geni Saraiva, no bairro Cerâmica, foram feridas e socorridas ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. A área foi isolada e a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e investiga as mortes. De acordo com a Polícia Civil, informações preliminares indicam que uma das vítimas era o alvo da ação criminosa, motivada por disputas entre organizações criminosas na região.

Testemunhas foram ouvidas e imagens estão sendo analisadas. As diligências estão em andamento para identificar e responsabilizar criminalmente todos os envolvidos.