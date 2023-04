Ataque a tiros dentro de resort deixa 07 mortos no México

Da Redação

Ainda não se sabe quem são os autores do crime e a motivação do ataque

Homens armados mataram, neste sábado (15), uma criança e mais seis pessoas após invadirem um resort no estado de Guanajuato, no centro México, de acordo com autoridades locais. a reportagem é do g1.

O hotel, que se chama La Palma, fica na cidade de Cortazar, ao sul de Guanajuato, uma região que vem sendo cada vez mais atingida pela violência dos cartéis de drogas.

O ataque matou uma criança de sete anos, três homens e três mulheres, detalhou o departamento de segurança de Cortazar. Além disso, uma pessoa ficou gravemente ferida.

"Após o ataque, (os agressores) fugiram, mas não antes de causar danos à loja do resort e levar as câmeras de segurança e o monitor", disse o departamento de segurança de Cortazar, em um comunicado.

Com informações do g1.

