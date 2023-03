Ataque a facadas deixa ao menos quatro feridos em escola de SP

Da Redação

O crime aconteceu na manhã desta segunda

Pelo menos quatro pessoas foram feridas a facadas dentro de uma escola estadual de São Paulo na manhã de hoje. Um adolescente suspeito do crime foi apreendido. As informações são do UOL.

O que aconteceu?

O caso foi registrado por volta das 7h20 na E.E. Thomazia Montoro, no bairro da Vila Sônia;

O ataque foi cometido por um aluno, segundo informações preliminares da Polícia Militar. Imagens da SBT mostram ele sendo apreendido e colocado em uma viatura;

Pelo menos três professores estão entre os feridos, segundo a TV Globo.

A gente estava na sala de aula e ouviu correria. Falaram que machucaram a Bete [professora], a gente saiu correndo, estava todo mundo se escondendo, a gente entrou em choque e começou todo mundo a chorar.Aluna que testemunhou o ataque, em entrevista ao SBT

O estado de saúde das vítimas não foi divulgado, mas ambulâncias do Corpo de Bombeiros e do Samu, assim como um helicóptero da PM foram enviados ao local. O UOL buscou a Secretaria de Educação de São Paulo em busca de detalhes sobre o ocorrido, mas não recebeu retorno sobre o assunto até o momento.

