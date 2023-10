Ataque a escola em Sapopemba: adolescente é sepultada com homenagens marcadas por girassóis

O corpo da estudante Giovanna Bezerra da Silva, de 17 anos, morta nesta segunda-feira, 23, com um tiro na cabeça em um ataque a escola em Sapopemba, na zona leste de São Paulo, foi sepultado na tarde desta terça-feira, 24, em Santo André, na região do ABC. O corpo chegou para a cerimônia no Cemitério Nossa Senhora do Carmo - Curuçá às 12h, após passar a noite em um velório na região de Sapopemba. O sepultamento, que ocorreu por volta de duas horas depois, reuniu dezenas de familiares e amigos de Giovanna. Muitas pessoas que foram até o local levaram girassóis amarelos em homenagem à vítima. "Decidimos trazer o girassol porque para nós ele remete à luz, e é essa imagem que a gente quer manter dela", disse a diarista Valdemia Feitosa, de 39 anos. Ela segurava um arranjo para a filha, 16 anos, que é amiga de Giovanna. Amigos e familiares descrevem a adolescente como uma menina apaixonada por vôlei, estudiosa e com o sonho de cursar Direito. Consternados pelo ocorrido, a maioria preferiu não falar com a imprensa.

Uma das sobreviventes do ataque também esteve presente no sepultamento. Baleada na clavícula, a adolescente de 15 anos recebeu alta do Hospital Estadual de Sapopemba na manhã desta terça-feira. Foi a última a ser liberada. "Um lugar que amávamos se tornou nosso maior pesadelo", escreveu Fernanda sobre o ataque à escola em publicação nas redes sociais. "Nasci de novo." Além dela, também se feriram uma adolescente, baleada no tórax (ela recebeu alta na segunda-feira) e um aluno que machucou uma das mãos ao tentar quebrar uma janela para fugir da sala. Ele foi liberado após receber curativos.