Atacante tira “gol feito” do próprio time no Canadá; veja

Um lance bizarro marcou a rodada do futebol no Canadá nesse final de semana

Um lance bizarro marcou a rodada do futebol no Canadá nesse final de semana durante a partida entre Valour FC e HFX Wanderers, válido pelo Campeonato Canadense. Aos 17 minutos de jogo, William Akio protagonizou uma cena inacreditável ao perder um gol em cima da linha.

Com o placar ainda empatado em 0 x 0, o Valour puxou um ataque pela esquerda. Alessandro Riggi recebeu um cruzamento rasteiro e chutou na direção do gol. O goleiro Oxner conseguiu fazer uma defesa parcial, mas a bola foi entrando lentamente. Akio acompanhava o lance, e no momento em que tentou confirmar o gol para sua equipe, acabou mandando a bola para fora.

Confira o lance:

Inentendible lo que acaba de pasar en la liga de Canadá 🇨🇦.



No es el errado del año, es el errado del siglo!pic.twitter.com/rEVXd5tyFu — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) July 10, 2022

É possível ver os companheiros de equipe de Akio indignados com o lance. Outros pedem a marcação do gol. Na imagem da transmissão é possível observar que a bola não passa totalmente pela linha, como informa a regra para que o gol seja confirmado.



Para a sorte de William Akio, o gol não fez falta. Moses Dyer marcou no fim da partida e garantiu a vitória do Valour FC por 1 x 0 diante do HFX Wanderers.

Com informações do Metrópoles.

