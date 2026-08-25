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Astronautas realizam caminhada espacial para fazer reparos na Estação Espacial Internacional

Escrito por Redação (via Agência Estado)
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Dois astronautas realizaram uma caminhada espacial com sucesso nesta terça-feira, 25, para fazer um reparo na Estação Espacial Internacional. O americano Anil Menon, da Agência Espacial Norte-Americana (Nasa, na sigla em inglês), e a francesa Sophie Adenot, da Agência Espacial Europeia (ESA), concluíram uma missão de reparo.

Os dois ficaram fora da Estação Espacial por seis horas e meia para instalar e conectar com sucesso a antena de reserva "Space-to-Ground", um elo essencial que permite a transmissão de dados em alta velocidade entre o Centro de Controle de Missões da Nasa em Houston e a estação na órbita terrestre.

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Os dois fixaram a antena anterior a uma plataforma de peças sobressalentes na estrutura de treliça da estação. O equipamento estava com defeito e havia sido removido e temporariamente armazenado durante outra caminhada espacial da dupla em 18 de agosto.

De acordo com a Nasa, as verificações iniciais sobre a qualidade da antena recém-instalada mostraram boa potência e transmissão de dados. Os controladores de voo no solo continuarão testando a antena durante esta noite para garantir a funcionalidade total.

Esta caminhada espacial foi a terceira da carreira de Menon e a segunda de Adenot. Foi também a 283ª caminhada espacial em apoio à montagem, manutenção e atualizações da estação espacial.

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ASTRONAUTAS caminhada espacial Ciência ESA NASA
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