Asteroide passará perto da Terra no sábado (25), afirma Nasa

Um asteroide descoberto recentemente pela Nasa vai passar perto da Terra neste sábado (25/03). Batizado de 2023 DZ2, o corpo celeste passará a cerca de 173 mil quilômetros de distância do planeta e ficará mais perto do que a Lua. O satélite natural está a 384.400 km da Terra.

De acordo com os cientistas da Nasa, embora aproximações aconteçam regularmente, um asteroide com cerca de 95 metros acontece uma vez por década.

Astrônomos vão aproveitar a oportunidade para aprender o máximo possível sobre 2023 DZ2. O estudo sobre o novo corpo celeste é uma boa prática, de acordo com os astrônomos, para conseguir preparar uma defesa no futuro, se uma ameaça potencial de asteroide for descoberta.

A newly discovered #asteroid named 2023 DZ2 will safely pass by Earth on Saturday at 100K+ miles away. 🌎



While close approaches are a regular occurrence, one by an asteroid of this size (140-310 ft) happens only about once per decade, providing a unique opportunity for science.