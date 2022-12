Asteroide do tamanho de um prédio de 40 andares passa perto da Terra

Da Redação

Ele é denominado 2015 RN35, com os primeiros quatro algarismos representando o ano de sua descoberta

Nesta quinta-feira (15), um asteroide que pode ter o tamanho de um edifício de 40 andares, vai passar “bem perto” da Terra (obviamente, considerando as distâncias de proporções astronômicas). As informações são do site Olhar Digital.

O que se sabe sobre o asteroide:

Ele é denominado 2015 RN35, com os primeiros quatro algarismos representando o ano de sua descoberta ;Sua passagem mais próxima da Terra será às 5h12 da manhã (pelo horário de Brasília);Nesse momento, o asteroide chegará a “apenas” 686 mil km do nosso planeta (menos do que a distância de ida e volta daqui até a Lua).

De acordo com o site Space.com, a rocha espacial vem sendo melhor analisada por uma equipe de astrônomos amadores por meio de um desafio da Agência Espacial Europeia (ESA), que tem se referido ao objeto como “asteroide de Natal”. Com o programa, a entidade visa promover seu novo conjunto de ferramentas para caça a asteroides.

Eles conseguiram dimensionar que 2015 RN35, que tem entre 60 e 140 metros de comprimento, passará com segurança pelo nosso planeta, não oferecendo risco de impacto.

Também puderam descobrir que o asteroide estará acessível para observação até segunda-feira (19), sempre com a ajuda de um telescópio de 30 cm ou maior, já que sua taxa de magnitude é de 14 (semelhante à de Plutão).

