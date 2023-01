Asteroide do tamanho de um ônibus passa próximo à Terra nesta quinta

Da Redação

Hoje, quinta-feira (26), é um dia especial para os astrônomos, já que uma rocha espacial do tamanho de um ônibus se aproxima do planeta Terra.

De acordo com as informações da Nasa (Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço), o asteroide, chamado de 2023 BU, passará rapidamente pelo extremo sul da América do Sul logo após as 21h, horário de Brasília, desta quinta-feira (26/1).

Ainda segundo a organização norte-americana, a rocha deve ficar a uma distância de 3.600 km da Terra, o que pode ser considerada uma passagem rente.

Isso mostra como existem asteroides de tamanho significativo à espreita perto da Terra que ainda precisam ser detectados.

Este só foi captado no fim de semana passado, pelo astrônomo amador Gennadiy Borisov, que opera em Nauchnyi, na Crimeia, a península que a Rússia tomou da Ucrânia em 2014.

Os astrônomos estão confiantes de que ele não vai atingir o planeta, apesar de entrar no arco ocupado pelos satélites de telecomunicações mundiais, que ficam a 36 mil km acima da gente. No entanto, mesmo que a colisão direta com a Terra ocorra, não haverá muitos danos, pois os profissionais argumentam que o tamanho estimado do rochedo é de 3,5m a 8,5m de diâmetro, o que faria que ele, provavelmente, se desintegrasse no alto da atmosfera.

Esse fenômeno produziria uma bola de fogo.

Estima-se que o asteroide vai atingir sua altitude mais baixa às 21h27 desta quinta-feira.

As informações são da BBC.

