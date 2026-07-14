"Assalto de brincadeira" deixa um morto e outro ferido após policial flagrar ação e atirar

O policial civil, que estava de folga no local, não sabia que os ocupantes da moto eram amigos dos funcionários da loja e efetuou disparos

Um jovem de 21 anos morreu e outro, de 36, ficou ferido na tarde desta segunda-feira (13) após um policial civil à paisana reagir ao que, segundo os envolvidos, seria uma "brincadeira". O caso ocorreu em uma loja de veículos na Avenida Sapopemba, no Água Rasa, bairro da Zona Leste de São Paulo.

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Os dois homens chegaram ao estabelecimento em uma motocicleta e anunciaram um assalto. O policial civil, que estava de folga no local, não sabia que os ocupantes da moto eram amigos dos funcionários da loja e efetuou disparos. Os dois foram atingidos e socorridos ao Hospital Vila Alpina. O mais velho, que conduzia a moto, não resistiu. O jovem de 21 anos, que estava na garupa, permanece internado.

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Segundo o boletim de ocorrência, um dos rapazes fez menção de estar armado. O caso foi registrado como lesão corporal decorrente de intervenção policial e legítima defesa no 42º Distrito Policial (Parque São Lucas). A Corregedoria da Polícia Civil acompanha a investigação.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que o caso está sob apuração.

“Dois homens, de 36 e 21 anos, foram atingidos por um policial civil, de 31 anos, na tarde desta segunda-feira (13), na Avenida Sapopemba, na zona leste da capital. De acordo com o boletim de ocorrência, o policial, de folga, estava em estabelecimento de comércio de veículos e foi surpreendido pelo anúncio de assalto. O agente interveio. Depois da ação, os baleados afirmaram que se tratava de uma brincadeira, pois eram conhecidos dos funcionários da loja. Ambos foram socorridos ao Hospital Vila Alpina, onde o mais velho, que conduzia a motocicleta, faleceu. O caso foi registrado como lesão corporal decorrente de intervenção policial e legítima defesa no 42º DP (Parque São Lucas). A Corregedoria da PC acompanha o caso”, diz a nota.

