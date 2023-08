Assalto a banco faz reféns em Florianópolis; um suspeito morreu

Siga o TNOnline no Google News

Um assalto a banco em Biguaçu, na Grande Florianópolis, fez reféns no início da tarde desta sexta-feira (11). Houve uma troca de tiros na agência bancária, onde um dos assaltantes morreu, segundo a Polícia Civil (PC). A ocorrência está em andamento.

De acordo com o delegado Anselmo Cruz, quatro criminosos entraram no local e, enquanto saíam, foram vistos por um policial civil que estava à paisana. O agente atingiu e matou um dos bandidos. Os outros três ficaram dentro do banco e mantêm os que estavam lá como reféns.

Uma mulher ficou ferida durante a troca de tiros, mas o estado de saúde dela é considerado estável. Um policial militar foi atingido por estilhaços e atendido pelo Corpo de Bombeiros. Ele já foi liberado. Socorro aeromédico está no local para possível necessidade.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, e que foi confirmado pela polícia como sendo do assalto, é possível ouvir o momento em que os tiros foram disparados. Assista:

Às 13h30 desta quinta-feira, uma negociação pela liberação de reféns já havia começado, de acordo com o delegado Cruz.



O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, informou que a Polícia Civil, através da Delegacia de Roubos e Antissequestro, acompanha a ocorrência no local.

*Com informações do g1.

