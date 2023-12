Assaltantes invadem festa de casamento em Manaus e roubam convidados

Seis homens ainda não identificados invadiram uma festa de casamento em Manaus e assaltaram, à mão armada, convidados da cerimônia. O episódio aconteceu na noite de ontem, 15, por volta das 22h, no bairro Flores, na zona centro-sul. Câmeras de segurança do salão de festas registraram toda a ação. Convidados, incluindo crianças e idosos, se esconderam debaixo das mesas e foram forçados a entregar os pertences.

De acordo com pessoas que estavam presentes na festa, e que preferiram não se identificar, os assaltantes invadiram a cerimônia e agrediram convidados. Além disso, tomaram como refém uma das funcionárias do buffet. Em uma das câmeras de segurança, é possível ver esse momento.

As gravações também registraram os seis homens indo de mesa em mesa, onde os convidados estavam escondidos, e arrancando celulares, tablets, bolsas e outros objetos. A maioria dos assaltantes usava boné enquanto outro cobria o rosto com um pano. Um último vestia uma balaclava.

Segundo a Polícia Militar do Amazonas, a ocorrência foi recebida por volta das 22h e as viaturas chegaram ao local cerca de dez minutos depois. No entanto, os assaltantes já haviam tomado fuga com o veículo de uma das convidadas que estava chegando no casamento no momento do assalto. O carro, um Fiat Palio branco, foi encontrado horas depois em um terreno baldio na zona Norte de Manaus.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a Polícia Civil irá investigar o caso. Segundo dados da pasta, entre janeiro e abril deste ano, houve 7.198 casos de roubos no estado. Deste total, a maioria (6.821) ocorreu em Manaus. O número equivale a uma média de 77 assaltos por dia no primeiro trimestre de 2023.