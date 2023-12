Assaltantes invadem concessionária e seis deles morrem em confronto

Um grupo de 14 assaltantes invadiu uma concessionária de veículos, na Avenida da FEB, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, no Mato Grosso, na madrugada deste sábado (2). De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), os criminosos renderam os seguranças do local. Seis deles morreram em confronto armado com a polícia.

continua após publicidade

A PM recebeu informações de que uma quadrilha havia rendido os seguranças do estabelecimento. O grupo ameaçou os rendidos a todo momento.

Ainda conforme a corporação, a quadrilha teria invadido a concessionária por diferentes acessos, já que o pátio possui 50 mil m² e 700 veículos novos estacionados. Após a invasão, os suspeitos amarraram os seguranças do local.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Pai esfaqueia filho autista, grava crime e envia vídeo à mãe; veja

Os militares apuraram que o grupo criminoso pretendia levar 40 veículos 0 km do pátio.

Policiais militares da Força Tática e Batalhão de Ronda Ostensiva Tática Móvel (Rotam) chegaram ao local e, ao perceberem as viaturas, os suspeitos efetuaram disparos contra as equipes, que revidaram.



continua após publicidade

De acordo com a Polícia Militar, dois suspeitos morreram no local e outros 4 no Pronto-Socorro de Várzea Grande.

Alguns veículos ficaram danificados durante o confronto. Outros 8 assaltantes se renderam e foram presos na concessionária. A PM também apreendeu seis armas e aproximadamente 31 munições.

Os suspeitos presos e os armamentos apreendidos foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Siga o TNOnline no Google News