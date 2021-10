Da Redação

Assaltante passa mal e morre durante assalto à padaria

Ao tentar assaltar uma padaria, um homem, de 40 anos, morreu na manhã deste domingo (10), em Belo Horizonte. Conforme a Polícia Militar, o ladrão sofreu o mal súbito ao roubar o estabelecimento.

Conforme o funcionário do local, o fato ocorreu por volta de 6h20. "Só tinha eu e mais uma funcionária na hora, ele foi a primeira pessoa a entrar. Foi coisa rápida, não deu tempo de muita coisa", contou.

Como não tinha nenhuma venda até a hora do crime, o assaltante conseguiu pegar apenas o dinheiro que fica no caixa, cerca de R$ 100. Os funcionários não foram rendidos pelo criminoso, que teve o mal súbito dentro do estabelecimento.

O boletim de ocorrência registrado pelos policiais aponta que o assaltante chegou a ser socorrido para o Hospital Risoleta Neves, mas sem vida. Após o assalto mal sucedido, a padaria funcionou normalmente.

Informações do site O Tempo.