Da Redação

Asfalto cede e carro com família cai dentro de cratera

Na tarde desta quarta-feira (8), um carro caiu dentro de uma cratera que se abriu no Centro de Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

À bordo estava uma família, que apesar do susto, não ficou ferida.

Segundo o motorista, Geraldo Afonso, de 68 anos, a família estava chegando em casa, quando o asfalto cedeu. "Acionei o botão para abrir a garagem, diminuí a velocidade e enquanto esperava abrir a porta, o carro desceu de uma vez", diz.

"Éramos cinco lá dentro, graças a Deus não machucamos, foi só o susto. De repente, deu a pancada e minhas filhas começaram a gritar. A gente achou que estava sendo tragado pelo asfalto", lembra Geraldo, que precisou sair por outra porta, já que o seu lado estava quase todo dentro da cratera.

Ele afirma que a rua já teve outras crateras. "Outros trechos dessa mesma rua já abriram, fizeram um serviço paliativo, nada que dure muito tempo. Mas essa é a primeira vez que abre uma grande assim, as outras eram menores."

Geraldo entrou em contato com a Defesa Civil de Contagem e com a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes (Transcon), porém, ainda não tinha sido atendido. "Fui na Defesa Civil e falaram que não é com eles. Estou tentando contato com a Transcon e até agora não consegui. Acionei o meu seguro, mas o reboque não consegue tirar, só içando o carro. Agora, estou aguardando um novo contato deles", diz.

fonte: Reprodução





"A cratera já cedeu um pouco depois que o carro caiu, mas parou. Está dando para ver que está oco. Se passar outro veículo, vai acabar de descer. Precisam tomar providência rápido, ainda mais com essa chuva."

A rua é sem saída e, por isso, as crianças moradoras aproveitam para brincar, o que pode ser arriscado com o chão cedendo diversas vezes. "Tem bastante criança por aqui. É uma rua sem saída, então não tem muito trânsito de outros veículos, só dos moradores. Mas tem muita criança que aproveita para brincar."

A reportagem do jornal Estado de Minas entrou em contato com a Transcon e foi informada de que o atendimento foi feito às 17h e uma equipe da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) também foi ao local para ver se o reparo da cratera é de responsabilidade da empresa. Ainda segundo a Copasa, a retirada do veículo deve ser feita com um guindaste.

Informações do Jornal Estado de Minas