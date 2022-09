As mulheres buscam se manter cada vez mais jovens; qual o preço?

Da Redação

Depois da pandemia de covid-19, a busca por treinamentos personalizados aumentaram

As mulheres estão buscando cada vez mais o bem-estar físico. Depois da pandemia de covid-19, a busca por treinamentos personalizados aumentaram ao ponto de muitos estudos levantarem números que comprovam esse comportamento.

No caso das mulheres, isso é ainda maior. Além de caminhar lado a lado com a questão estética, os cuidados com a saúde se tornaram ainda mais recorrentes, mas, sem dúvidas, isso tem um preço, que costuma às vezes ser um pouco mais alto do que se imagina.

Procurada por nossa equipe, a consultora de rede social Leandra Padilha, revelou qual o 'segredo' que causa tantos questionamentos de estar cada vez mais jovem, sempre disposta e com energia de sobra para lidar com as inúmeras tarefas do seu dia a dia.

“Sempre fui vaidosa, mas não me cuido para seguir um padrão de beleza e sim para me sentir bem. Quando estamos felizes, isso reflete em tudo na vida”, afirma Leandra Padilha.

Leandra, que ganhou destaque nacional após compartilhar sua busca pela maternidade nas redes sociais, sendo pioneira em abordar fertilização in-vitro, fato que a levou para o mulheres mais poderosas do Brasil em 2019.

Adepta aos procedimentos estéticos como botox, preenchimento labial, massagem modeladora, drenagem linfática entre outros, Leandra acredita que a musculação é indispensável para as mulheres com mais de 35 anos.

Por isso, Leandra procurou aliar seus procedimentos estéticos com o treino físico. Para isso, recorreu aos trabalhos do personal trainer Marlon Prado, que realiza treinos específicos com base em suas principais necessidades e pretensões.

“Os procedimentos estéticos ajudam muito, mas não suprem o físico. Os dois caminhando juntos costumam trazer resultados incríveis, principalmente para quem busca as coisas a curto prazo”, disse o professor de 38 anos.

Ainda no assunto, Marlon reforçou o quanto as mulheres estão se cuidando cada vez mais, justamente para conseguir lidar com as rotinas intensas e os diversos afazeres que as são atribuídos.

“O número de mulheres com mais de 35 anos que me procuram é bem alto. Costumo dizer que cada aluno tem um propósito e eu me adéquo nele”, disse o bacharel em Educação Física, que completou:

“A Leandra é uma mulher com uma rotina muito intensa. É empresária, dona de casa, mãe, tem muitas funções e precisa de um pique. Logo, com ela trabalho a resistência e aeróbico, além de fazer o ganho de massa muscular, que é fundamental para ter controle da intensa rotina”.

Por fim, Leandra deixou claro que sua tendência é sempre continuar buscando os melhores resultados para sua saúde e o bem estar. “A beleza é um conjunto que reflete na autoestima. A gente se cuida de fora para dentro, mas sem esquecer do cuidado de dentro para fora também", finalizou.

