Árvore de grande porte cai em São Paulo na Av. 23 de Maio, esmaga carro e bloqueia via

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Uma árvore de grande porte caiu e amassou um carro na Bela Vista, na região central de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 16. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que a queda ocorreu no acesso ao Viaduto Doutor Manuel José Chaves, na Avenida Vinte e Três de Maio, no sentido Santana. O acesso foi bloqueado para a retirada da árvore e do veículo.

O Corpo de Bombeiros afirmou que foi acionado às 7h03 e encaminhou três viaturas para o local.

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O motorista foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Paulistano com um ferimento no braço.

Imagens do local mostram que a parte de cima do carro, um BYD Dolphin Mini preto, ficou completamente amassada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, entre às 0h e às 8h desta sexta-feira, a corporação recebeu seis acionamentos para queda de árvores em decorrência da forte chuva que atingiu a capital e região metropolitana durante a madrugada.

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Também foram registrados 15 chamados para enchentes ou alagamentos e dois chamados para desabamentos, soterramentos ou desmoronamentos.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que, durante a madrugada, emitiu 15 alertas preventivos, inclusive para cidades da região metropolitana.

A capital paulista ficou sob estado de atenção para alagamentos entre às 2h33 e às 5h13.

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A previsão indica que o tempo instável deve persistir nesta sexta-feira, com pancadas de chuva isoladas, que podem ser acompanhadas por raios e rajadas de vento.