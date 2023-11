Árvore cai sobre carro e provoca a morte de duas pessoas em SP

Uma tragédia foi registrada pelas autoridades nessa sexta-feira (4), na Zona Leste de São Paulo. Uma árvore caiu sobre um veículo e provocou a morte de duas pessoas, de 30 e 45 anos.

Conforme informações do G1, as vítimas eram colegas de trabalho e estavam com mais três pessoas no interior de um veículo Space Fox de cor prata. A tragédia ocorreu quando eles saíam da empresa em que trabalhavam e seguiam para São Miguel Paulista.

O automóvel foi atingido em cheio por um eucalipto na Avenida Eduardo Sabino de Oliveira, no Jardim Helena. Os mortos, conforme a polícia, ocupavam os assentos da frente. Eles foram identificados como Fernando Lima Silva, de 45 anos - o motorista - e Edna Maria da Silva, de 30 anos.

Os outros três passageiros foram resgatados pelos bombeiros com ferimentos e levados para o Pronto Socorro do Hospital Tide Setúbal. No total, estado de SP teve seis óbitos registrados desde a tarde desta sexta (3), em virtude dos temporais.

