Árvore cai em parque de São Paulo e mata criança de 7 anos

Uma árvore eucalipto, que fica ao lado de uma das pistas de caminhada

Uma criança, de 7 anos, morreu após ser atingida por uma árvore de grande porte que caiu na Lagoa do Taquaral, principal ponto de lazer e turismo de Campinas, em São Paulo. A tragédia aconteceu na manhã desta terça-feira (24). Uma mulher também foi atingida.

Conforme informações, uma árvore eucalipto, que fica ao lado de uma das pistas de caminhada, despencou e ficou atravessada. O parque precisou ser fechado e os visitantes foram retirados do local.

Isabele Tiburcio Firmino, de apenas 7 anos, faleceu no local, conforme informações do capitão do 1º Sub Grupamento do Corpo de Bombeiros, Luiz Fernando Marucci Bassin. "A pancada da árvore pegou bastante a região femural e ela acabou entrando em choque hipovolêmico no local e avançou a óbito. É uma árvore bastante grande, temos muitas árvores assim no parque. É um eucalipto. A análise técnica será feita pelos órgãos competentes, mas a árvore estava aparentemente saudável, mas o solo estava muito úmido e raiz acabou se descolando", disse o capitão.

Os pais da criança, que estavam com ela no momento do acidente, não foram atingidos pela árvore. Porém, a mãe da criança entrou em estado de choque e precisou ser socorrida.

A outra visitante do parque que foi atingida, de 27 anos, foi precisou ser encaminhada ao Hospital Municipal Doutor Mário Gatti para passar por cirurgia. O Corpo de Bombeiros, Serviço Municipal de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Defesa Civil e a Guarda Municipal foram até o local para atender a ocorrência.

Fonte: Informações g1.

