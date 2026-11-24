Árvore cai em escola em SP e deixa sete feridos, incluindo crianças
Ao menos duas crianças ficaram feridas após uma árvore cair no pátio de uma escola em Itaquera, na zona leste de São Paulo, na tarde desta terça-feira, 24. Segundo o Corpo de Bombeiros, as duas crianças foram socorridas, outras quatro pessoas sofreram ferimentos leves e uma sofreu uma fratura.
Cinco viaturas da corporação foram empenhadas no atendimento na Escola Estadual Professora Maria da Conceição Oliveira Costa, localizada na rua Lagoa Tai Grande, 475. O Estadão procurou a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e aguarda retorno. Ainda não há informações sobre o que causou a queda da árvore.
O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) colocou toda a cidade em estado de atenção para alagamentos nesta terça-feira. A medida abrange todas as regiões e também as marginais Tietê e Pinheiros.
Nesta segunda-feira, 23, a chuva forte que atingiu São Paulo provocou o fechamento do túnel do Anhangabaú, deixou carros submersos e causou o transbordamento de três córregos na zona leste da capital, nas regiões da Vila Prudente, Itaim Paulista, Penha e Guaianases.
Crianças ficaram ilhadas dentro da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Professor Cézar Rogério Oliveira Peramezza, na região de Artur Alvim, após o prédio ficar completamente inundado pela segunda vez em menos de quatro dias.