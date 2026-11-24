Ao menos duas crianças ficaram feridas após uma árvore cair no pátio de uma escola em Itaquera, na zona leste de São Paulo, na tarde desta terça-feira, 24. Segundo o Corpo de Bombeiros, as duas crianças foram socorridas, outras quatro pessoas sofreram ferimentos leves e uma sofreu uma fratura.

Cinco viaturas da corporação foram empenhadas no atendimento na Escola Estadual Professora Maria da Conceição Oliveira Costa, localizada na rua Lagoa Tai Grande, 475. O Estadão procurou a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e aguarda retorno. Ainda não há informações sobre o que causou a queda da árvore.

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O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) colocou toda a cidade em estado de atenção para alagamentos nesta terça-feira. A medida abrange todas as regiões e também as marginais Tietê e Pinheiros.

Nesta segunda-feira, 23, a chuva forte que atingiu São Paulo provocou o fechamento do túnel do Anhangabaú, deixou carros submersos e causou o transbordamento de três córregos na zona leste da capital, nas regiões da Vila Prudente, Itaim Paulista, Penha e Guaianases.

Crianças ficaram ilhadas dentro da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Professor Cézar Rogério Oliveira Peramezza, na região de Artur Alvim, após o prédio ficar completamente inundado pela segunda vez em menos de quatro dias.