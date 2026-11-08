Árvore cai a centímetros de santuário e imagem de Nossa Senhora permanece intacta





Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida permaneceu intacta após uma árvore de grande porte cair a poucos centímetros de seu santuário, durante um forte temporal que atingiu a cidade de Papanduva, no Planalto Norte de Santa Catarina. Apesar dos estragos provocados na região pelos ventos intensos, o tronco da árvore tombou rente ao espaço de oração sem causar qualquer dano ao altar ou à estátua religiosa.



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A cena surpreendeu e emocionou os moradores locais que encontraram a estrutura preservada logo após a passagem da tempestade. O episódio rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, motivando diversas mensagens de fé e agradecimento por parte dos internautas, que exaltaram a proteção divina e pediram a intercessão da padroeira do Brasil.

Enquanto o santuário e a imagem continuam no mesmo local para as orações da comunidade, as equipes municipais da prefeitura trabalham na desobstrução das vias rurais afetadas pelas quedas de árvores no município.

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