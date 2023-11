Árvore atinge carro durante temporal e mata dois colegas de trabalho

Duas pessoas morreram após o carro onde elas estavam ser atingido por uma árvore de grande porte, na zona leste de São Paulo capital. A árvore caiu durante o forte temporal registrado no estado na sexta-feira (3).

No veículo, um Space Fox estavam cinco colegas de trabalho que saíam da empresa em direção à São Miguel Paulista. O carro foi atingido em cheio por um eucalipto que caiu sobre o grupo na Avenida Eduardo Sabino de Oliveira, altura do número 10, no Jardim Helena.

Segundo a polícia, os mortos são os dois ocupantes que estavam na parte da frente do veículo: Fernando Lima Silva, de 45 anos - o motorista - e Edna Maria da Silva, de 30 anos.

Os outros três passageiros foram resgatados pelos bombeiros com ferimentos e levados para o Pronto Socorro do Hospital Tide Setúbal. Um segundo veículo foi atingido na mesma avenida com outros dois ocupantes, que também foram resgatados pelos bombeiros com ferimentos.

