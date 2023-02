Artistas interrompem apresentações em Salvador para expor roubo, brigas e prisão

Redação (via Agência Estado)

A noite desta sexta-feira, 17, rendeu entre os foliões em Salvador na Bahia. Por lá, diversos artistas se apresentaram em mais um dia de circuito do carnaval 2023. Contudo, as apresentações de Bell Marques, Anitta e Pabllo Vittar foram marcadas por acontecimentos inesperados.

Os três artistas, que se apresentavam em trios elétricos distintos, tiveram que interromper seus shows para apaziguar as situações. Vídeos destes momentos estão repercutindo nas redes sociais.

No circuito Barra-Ondina, no bloco Vumbora, de Bell Marques, um funcionário do artista foi detido pela polícia. Vídeo do momento mostra o cantor em cima do trio elétrico chamando atenção da conduta do agente militar.

"Pode deixar que depois vou lá. Não precisa maltratar, pelo amor de Deus. ... Não sei o que houve, mas confio em você, fique tranquilo", disse o cantor. Procurada pelo Estadão, a assessoria de Bell confirmou a situação. "É um funcionário que não estava em atividade. Mas não tenho mais informações ainda", declarou.

Anitta denuncia roubo

Na estreia do bloco da Anitta no carnaval 2023, no Circuito Dodô, em Barra-Ondina, a cantora presenciou um furto de pochete. Diante do delito, ela parou a música e anunciou o ocorrido ao público. "Pega ele", pediu. Para ajudar a localizar o criminoso, a artista deu as características e explicou a situação: "Blusa listrada roubando a pochete do amigo, aqui na frente. Pode pegar. Devolve".

Pabllo Vittar 'separa' briga

No bloco da Pabllo, a cantora se assustou ao ver foliões brigando. A princípio, Pabllo Vittar acreditou ser alguém passando mal, mas logo se deu conta da situação e anunciou a contenda no microfone. Ela, então, pediu para apartarem a briga: "Para, para, para! É briga aqui, pelo amor de Deus. Para! Segurança". No entanto, o público achou que tudo não passava de uma brincadeira da artista, que precisou reforçar a situação: "gente, eu estou sério. É de verdade".