Artista norte-americana é encontrada morta em hotel de luxo em SP

A artista visual e influenciadora norte-americana Hilde Lynn Helphenstein, de 40 anos, foi encontrada morta no domingo (31) em um quarto do hotel de luxo Rosewood, localizado na região central de São Paulo. A Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita no 78º Distrito Policial (Jardins) e requisitou exames aos institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) para determinar a causa do óbito.

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Segundo o G1, o corpo da influenciadora foi localizado no período da tarde, após um homem que se identificou como seu cirurgião plástico procurar a gerência do hotel informando que não conseguia contato telefônico com a paciente. Ao entrarem no quarto, os funcionários encontraram Hilde desacordada sobre a cama, cercada por diversos comprimidos, além de uma garrafa vazia de vodca e um copo caído no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e constatou a morte no próprio local.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem relatou às autoridades que a norte-americana estava no Brasil havia cerca de três semanas para a realização de um procedimento estético. Ele também afirmou que a paciente fazia uso de entorpecentes e que, dias antes do ocorrido, precisou levá-la a uma Unidade de Pronto Atendimento em razão de um quadro de possível overdose.

Na véspera da morte, a administração do hotel havia registrado uma reclamação formal contra Hilde e um grupo de amigas. Segundo o documento policial, as mulheres estariam visivelmente embriagadas em um dos restaurantes do complexo, apresentando comportamento exaltado e realizando demonstrações íntimas em público que resultaram na exposição parcial de seus corpos, gerando constrangimento aos demais frequentadores.

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Conhecida no meio digital pelo pseudônimo Jerry Gogosian, Hilde mantinha um perfil no Instagram com mais de 145 mil seguidores, espaço que utilizava para satirizar e comentar o universo das artes por meio de imagens, vídeos e textos.

Em nota oficial, o Rosewood São Paulo confirmou o falecimento da hóspede e declarou que tem prestado total colaboração às autoridades competentes, fornecendo prontamente todas as informações solicitadas para auxiliar na apuração dos fatos. O estabelecimento, inaugurado em 2022 e conhecido por suas diárias que podem ultrapassar os R$ 22 mil, ressaltou que não comentará detalhes adicionais em respeito à privacidade da vítima e de seus familiares.