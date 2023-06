Artista é acusada de fazer boneca com crânio humano e vender

Uma artista está sendo acusada de fazer bonecas assustadoras com pedaços de cadáveres. Katrina Maclean, moradora de Goffstown, nos Estados Unidos, disse que compra os crânios do gerente de um necrotério, Cedric Lodge, e vende as obras no Instagram.

Segundo Katrina, suas obras “chocam a mente” e “abalam a alma”, mesmo sendo criticada por muitos. Ela, Cedric e mais cinco pessoas estão sendo acusadas de participar de uma rede clandestina que roubou cadáveres.

Além de um necrotério e crematório em Arkansas, o grupo supostamente invadiu a Universidade Harvard para ter acesso às ossadas humanas.

Conforme as autoridades locais, o esquema durou entre 2018 e 2022. Caso sejam condenados, poderão pegar até 15 anos de prisão.

Com informações da ricmais e R7

