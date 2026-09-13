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Artesã fantasia pinscher de rapper Snoop Dogg e vídeo viraliza nas redes sociais

Vídeo publicado por Roziane Flavia acumula 24,3 milhões de visualizações até o momento

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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A dona de casa e artesã Roziane Flávia, de 47 anos, moradora de São Luís de Montes Belos, no oeste de Goiás, ganhou notoriedade nas redes sociais ao confeccionar roupas e criar cenários criativos para seus 16 cachorros da raça pinscher. O sucesso das produções, que já garantiram à tutora quase um milhão de seguidores, cruzou fronteiras e atraiu os olhares de celebridades internacionais. O ponto alto da repercussão ocorreu quando Yoshi, um de seus cães, foi filmado usando um figurino que imitava o rapper norte-americano Snoop Dogg. O registro ultrapassou a marca de 24 milhões de visualizações, somou mais de dois milhões de curtidas e fez com que o próprio cantor passasse a seguir o perfil da goiana.

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A iniciativa de produzir os figurinos uniu duas características presentes na vida de Roziane: a paixão por animais, que já dura mais de 25 anos, e o talento para os trabalhos manuais. A dona de casa havia aprendido a fazer crochê na juventude, mas deixou a prática de lado para cuidar dos filhos. Ela retomou o artesanato anos depois com o objetivo exclusivo de criar roupas para os cães, passando a confeccionar fantasias, acessórios e cenários elaborados com materiais reciclados. Tratando os animais com a mesma dedicação que tem pela família, a artesã transformou a companhia diária dos pets em um projeto de grande visibilidade.

O que começou como um passatempo divertido tomou proporções maiores ao gerar um forte impacto emocional no público. Com o alcance global das postagens, evidenciado por comentários em diferentes idiomas, o trabalho de Roziane passou a ajudar pessoas em situações vulneráveis. A artesã relata que recebe mensagens diárias de indivíduos em tratamento contra a depressão, pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e familiares de idosos com Alzheimer, todos afirmando que os vídeos dos pequenos pinschers fantasiados se tornaram uma importante fonte de conforto, estímulo à memória e alegria em meio às dificuldades.

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Artesã fantasia pinscher de rapper Snoop Dogg e vídeo viraliza nas redes sociais
AutorFoto: reprodução


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