'Arrependido', diz homem que negou marmita a eleitora de Lula

O caso aconteceu em Itapeva, no interior de São Paulo

O homem que disse a uma mulher que ela não receberia mais doações de marmitas por ser eleitora do ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) gravou um novo vídeo pedindo desculpas e se dizendo "muito arrependido". O vídeo com a recusa de entrega de novas marmitas viralizou (veja abaixo), gerando críticas nas redes sociais e anúncios de apoio à mulher.

"Estou aqui para pedir desculpa pela infelicidade de ter feito esse vídeo. Estou muito arrependido", disse o homem, identificado como Cássio Cenali e apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele negou ter apoio político e disse só querer "a caridade".

O caso aconteceu em Itapeva, no interior de São Paulo. O vídeo de pedido de desculpas foi divulgado pela página no Facebook do Jornal Ita News.

O vídeo que viralizou mostra o homem entregando um pacote que seria uma marmita à mulher, que aparenta estar em situação de pobreza.

Depois de dizer que é da campanha de Bolsonaro, ele pergunta em quem ela vai votar. Quando ela se revela eleitora do petista, o homem diz, olhando para a câmera: "Ela é Lula, a partir de hoje não recebe mais marmita. É a última marmita. A senhora peça para o Lula agora."

"Faz mais de dois anos que eu faço 60 marmitas toda quarta-feira e entrego para morador de rua, inclusive com essa senhora. Não é isso [fator político] que vai fazer eu parar o trabalho. É um trabalho que eu faço com recurso meu. Não tenho apoio político. Eu só quero a caridade", justificou ele no vídeo com o pedido de desculpas. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

Mulher recebe promessa de ajuda

Entre os que se dispuseram a ajudá-la está o apresentador Luciano Huck. "Fome não tem ideologia. Precisamos fortalecer o que nos une e não o que nos separa. Esta atitude ridícula é lamentável e desumana", escreveu ele no Twitter. "Me ajudem a chegar nessa senhora, por favor? Quero ajudá-la. Vamos fazer uma corrente do bem pra ela?".

Também manifestaram repulsa à atitude vista no vídeo artistas como Daniela Mercury, Pabllo Vittar, Rafael Portugal, Antonio Tabet e políticos como Orlando Silva, Jandira Feghali, Marcelo Freixo, Guilherme Boulos e o ex-presidente Lula.

O MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) localizou a mulher e disse que vai doar cestas de produtos da reforma agrária para ela por ao menos seis meses. Veja o vídeo:

As informações são do UOL.







