O deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania) defendeu nesta segunda-feira, 23, a simplificação e a desburocratização do licenciamento ambiental e disse concordar com a CEO da Anglo American no Brasil, Ana Sanches, sobre a necessidade de maior previsibilidade no processo. Jardim participou do Itaú BBA Macro Vision, em São Paulo.

"Deve haver, sim, simplificação e desburocratização do licenciamento ambiental", afirmou. O deputado também avaliou que o setor perdeu a batalha da opinião pública no debate sobre o tema.

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Ao comentar a agenda fiscal, Jardim disse que a proposta que será votada nesta segunda-feira é "um primeiro passo". Ele afirmou ainda estar apreensivo sobre qual governo o País terá.

No fim de sua participação, ao falar sobre prioridades para o bem do País, o deputado destacou a necessidade de uma reforma administrativa. "Precisamos de uma reforma administrativa", disse.