Da Redação

Arma de ex-ministro da Educação dispara em aeroporto

Um acidente envolvendo o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi registrado em um aeroporto de Brasília na tarde desta segunda-feira (25). A arma de Milton disparou acidentalmente no balcão da companhia área Latam. Uma funcionária da Gol, que estava em um guichê próximo, foi atingida por estilhaços.

De acordo com a companhia Gol, a mulher não sofreu ferimentos graves, pois foi atingida apenas por estilhaços.

O ex-ministro Milton Ribeiro foi levado para a Superintendência da Polícia Federal, onde prestou depoimento. Ele embarcaria para São Paulo às 19h50.



Ribeiro disse à Polícia Federal que, como havia feito o "despacho de arma de fogo" pela internet, chegou ao balcão da companhia aérea por volta das 17h e, que, ao abrir sua pasta de documentos, pegou a arma para separá-la do carregador "dentro da própria pasta, momento em que ocorreu o disparo acidental".

"Como havia outros objetos dentro da pasta, o local ficou pequeno para manusear a arma", disse o ex-ministro, em depoimento.

Ainda de acordo com as declarações à PF, Milton Ribeiro afirmou que "com medo de expor sua arma de fogo publicamente no balcão, tentou desmuniciá-la dentro da pasta, ocasião em que ocorreu o disparo acidental".

"O projétil atravessou o coldre e sua pasta e se espalhou pelo chão", diz o depoimento.

Com informações do g1.