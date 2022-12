Argentinos queimam bandeira do Brasil e vídeo repercute; veja

Da Redação

A ação ocorreu durante as comemorações da conquista do tricampeonato mundial da Argentina

Desde o último domingo (18), a Argentina está em festa, pois sua seleção conquistou a Copa do Mundo do Catar em um embate contra a França. A conquista do tricampeonato mundial foi tão importante para os hermanos, que o governo local declarou feriado nessa terça-feira, dia 20 de dezembro, para que o povo pudesse expressar sua satisfação.

Em clima de festa, uma multidão tomou as ruas de Buenos Aires, capital do país. No entanto, o que chamou a atenção nas redes sociais é que, em meio às comemorações, um "hermano" tomou uma atitude um pouco radical. Inclusive, a ação do torcedor dividiu opiniões da web, já que, nas imagens, ele aparece queimando a bandeira do Brasil.

Assista:

Através do Twitter, que é uma das plataformas onde o vídeo circula, um brasileiro que mora no país vizinho, Argentina, diz que a ação deve ser levada na esportiva, já que há rivalidade no futebol. "Amigo eu moro na argentina e por incrível que pareça a maioria dos argentinos são apaixonados pelo brasil e em questão de futebol mesma rivalidade que temos do brasil pra argentina eles tem da argentina pro brasil, não vamos generalizar. como se aqui n fizesse o mesmo oh mds kkkkkk é rivalidade irmão, zoar é bom oxe kkkkk", comenta.



"Nunca foi feito isso aqui com nenhuma [bandeira] de um país q eu lembre", escreveu outro internauta. "Torci pra Argentina ss, e aí? dane-se os torcedores, tem torcedor idiota em todo país", escreveu outro usuário.

Entre vários comentários, há um em que o internauta alega que a ação é um mau exemplo para as crianças presentes. "Péssimo exemplo pras crianças que aparecem no vídeo".

"Os caras estão simplesmente tacando FOGO NA NOSSA BANDEIRA", diz outro.

Com informações do Metrópoles.

