Argentina não exigirá teste de covid-19 para entrar no país

A partir de 1° de novembro não será mais exigido apresentar o teste de Covid RT-PCR, para cruzar a fronteira terrestre entre Brasil e Argentina. Será solicitada apenas a comprovação de vacina com as duas doses, além do documento de identidade e declaração de entrada no país.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (1°) pela Diretora Nacional de Migração da Argentina, Florencia Carignano, durante entrevista coletiva para anunciar novas medidas flexibilizadas para o acesso nas fronteiras.

“A partir de novembro, pessoas de qualquer parte do mundo poderão entrar e não terá limite de acesso, mas sempre respeitando o esquema completo de vacinação”, acrescentou.

“A cota será eliminada progressivamente: de 1º a 3 de outubro, 2.300 por dia podem entrar, de 4 a 10, três mil pessoas por dia (21 mil por semana) a partir de 11 em diante, 4 mil pessoas por dia podem entrar até 1º de novembro”, continuou.

