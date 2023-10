Área atingida por ciclone no RS retoma passeio tradicional de trem

Um dos principais atrativos turísticos do Rio Grande do Sul retomou o seu funcionamento. O passeio Trem dos Vales, que parte do município de Muçum e segue até Parobé, tem viagens até o dia 17 de dezembro, sempre aos finais de semana e feriados. A atração havia sido suspensa no mês passado após a passagem de um ciclone extratropical, que deixou um rastro de destruição, com 50 mortes. Parte do valor arrecadado na venda de 2 mil bilhetes foi revertida para os municípios gaúchos atingidos pelas chuvas. Em meio às belezas do Vale do Taquari, é inevitável também constatar algumas marcas deixadas pelas enchentes de setembro em um trajeto de 46 quilômetros. Muçum foi a cidade mais atingida pelo ciclone, com 16 mortes. Pelos trilhos, o passeio é uma jornada repleta de paisagens deslumbrantes, pontes icônicas e túneis. A viagem também ocorre no sentido contrário, partindo da cidade de Parobé a Muçum, distante 160 quilômetros da capital Porto Alegre. A viagem, com vagões originais das décadas 1920 e 1930, dura em média 2h30min e passa pelas cidades de Muçum, Vespasiano Corrêa, Dois Lajeados e Guaporé. Estes municípios integram a tradicional Ferrovia do Trigo, importante rota de transporte para o escoamento da produção na região Sul do País. Em 46 quilômetros, o trem passa por 23 túneis e 15 viadutos, entre eles, o famoso V13 (Viaduto do Exército Brasileiro), considerado o mais alto da América Latina e um dos maiores do mundo, com 143 metros de altura e 509 metros de extensão. A locomotiva também atravessa lentamente os viadutos Pesseguinho (87,8 m de altura e 268 m de extensão) e Mula Preta (98 m de altura e 360 m de comprimento). Estes dois viadutos passam aos passageiros a estranha sensação de estar "flutuando" sobre os trilhos por serem "vazados". Tudo isso em meio a uma paisagem de tirar o fôlego, com montanhas imponentes se estendendo até onde os olhos podem alcançar. "O Mula Preta, com quase 100 metros de altura, é todo em curva, sem proteção lateral e sem piso de concreto. Este é um típico viaduto vazado. Sua estrutura de metal sustenta os dormentes e trilhos, distantes um do outro, e gera uma sensação de flutuar sobre o verde, em meio a exuberante natureza, característica da nossa região", explica o coordenador do Trem dos Vales, Rafael Fontana. Já o túnel que merece destaque, por seu comprimento, fica localizado em Dois Lajeados, com 2,3 km de extensão e leva cerca de 5 minutos durante toda a travessia em plena escuridão. O passeio Trem dos Vales está em sua quinta edição e ocorre duas vezes ao dia: Guaporé-Muçum, com saída às 9h, e Muçum-Guaporé, com partida às 14h30, e contempla somente a ida de trem. O retorno pode ser feito por meio de transporte rodoviário.

continua após publicidade

Outubro: 22, 28 e 29; Novembro: 2, 3, 4, 5, 11, 12, 15, 18, 19, 25, 26; Dezembro: 2, 3, 9, 10, 16 e 17.

Acima de 6 anos: R$ 154 Valor do Transporte de Retorno Rodoviário: R$ 24 Mais informações: https://v1.tremdosvales.com.br/