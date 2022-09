Arco-íris duplo é visto no céu da Inglaterra no dia da morte da rainha

Nesta quinta-feira (8), dia da morte da rainha Elizabeth II, um arco-íris duplo pôde ser visto no céu da Inglaterra. Ingleses e turistas se reuniram em frente ao Palácio de Buckingham para a realização de uma vigília, após uma nota oficial, divulgada pela manhã, afirmando que o estado de saúde dela era preocupante.

A rainbow has appeared opposite Buckingham Palace over crowds hoping for better news on the Queen’s health @itvnews pic.twitter.com/UsE0CM0siP