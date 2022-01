Da Redação

Árbitro saca arma e aponta para jogadores de futsal no RS

Um árbitro de futsal sacou uma arma de fogo e apontou para jogadores durante uma partida em Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul. O caso ocorreu nessa quarta-feira (26) e tudo foi registrado em vídeo, pois a transmissão ocorria ao vivo pelas redes sociais.

A partida amadora de futsal ocorreu em uma quadra na Praia do Cassino. Em determinado momento, jogadores e arbitragem envolveram-se numa confusão e o juiz tirou a arma para fora, agrediu um jogador e a apontou, em seguida, para outras pessoas que foram em sua direção.

O caso foi registrado e está sendo investigado pela Polícia Civil gaúcha. O árbitro é um policial militar, segundo a delegada Lígia Marques Furlanetto, e não teve o nome divulgado.

Uma das equipes que participava da partida é chamada “É Us Guri”. Pelas redes sociais, o time informou que dois atletas foram agredidos e atingidos por coronhadas. Um deles levou três pontos na cabeça e outro desmaiou, enquanto era levado para uma unidade de saúde.

