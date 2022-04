Árbitro morre ao ser atingido por raio em partida de futebol

Da Redação

Valdinar Rodrigues de Jesus (do meio) em um dos jogos que arbitrou

Um árbitro morreu após ser atingido por um raio durante uma partida de futebol na tarde do último sábado (12), no Povoado Santa Maria, Zona Rural do município de Capitão de Campos, Piauí.

A vítima, identificada como Valdinar Rodrigues de Jesus, de 49 anos, arbitrava um jogo da primeira rodada da Copa Cidade Jatobá do Piauí 2022, quando começou a chover e ele decidiu encerrar a partida. Por volta de 16h30, Valdinar foi atingido pela descarga elétrica.

De acordo com as informações da Associação de Árbitros Amadores Heróis do Jenipapo, a vítima foi socorrida por uma mulher que o levou em um carro para o Hospital Regional de Campo Maior. No caminho, ela entregou o árbitro para uma equipe de saúde, que o encaminhou para a unidade em uma ambulância.

Entretanto, Valdinar não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber atendimento médico. Valdinar Rodrigues deixa uma esposa e três filhos.

Com informações do g1.