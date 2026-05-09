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Árbitro é espancado por pais e jogadores após partida de futebol sub-14 no interior de SP

Vítima sofreu lesões no rosto, costas e ombro após invasão de campo na Copa AME; equipe do Grêmio Olimpiense foi excluída e multada em R$ 5 mil

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.05.2026, 18:56:41 Editado em 09.05.2026, 20:15:49
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Árbitro é espancado por pais e jogadores após partida de futebol sub-14 no interior de SP
Autor Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Um árbitro precisou ser hospitalizado após ser violentamente agredido por jogadores, familiares e torcedores ao final de uma partida de futebol da categoria sub-14, disputada na cidade de Catanduva, no interior de São Paulo. O ataque ocorreu após o confronto entre as equipes Bola na Rede e Grêmio Olimpiense, válido pela Copa AME. A vítima sofreu lesões no rosto, nas costas e no ombro, passou por exame de corpo de delito e registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal na Delegacia Seccional do município.

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Segundo os relatos apresentados à polícia, o clima de tensão teve início ainda com a bola rolando, culminando na expulsão de um atleta do Grêmio Olimpiense que desferiu um soco em um adversário. Logo após o apito final, mais de dez pessoas, entre adultos e adolescentes, invadiram o gramado para atacar o árbitro com socos, chutes e golpes com pedaços de madeira. A barbárie resultou também na depredação do banco de reservas, exigindo a rápida intervenção da Polícia Militar, da Guarda Municipal e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou Berni ao Hospital Padre Albino.

Em resposta ao episódio, a organização da Copa AME divulgou uma nota de repúdio às agressões e anunciou punições imediatas com base em seu regulamento disciplinar. A equipe sub-14 do Grêmio Olimpiense foi sumariamente excluída do torneio e penalizada com uma multa de R$ 5 mil. Além disso, os atletas citados nos relatórios da partida foram suspensos por quatro anos de todas as competições promovidas pela entidade.

A comissão organizadora reiterou seu compromisso com a segurança e a ética no esporte, enfatizando que não tolera condutas violentas em seus eventos. A AME informou, no entanto, que as suspensões aplicadas aos jogadores poderão ser revistas caso os envolvidos colaborem ativamente com a identificação dos demais participantes da agressão, auxiliando nas investigações que seguem em andamento pelas autoridades policiais de Catanduva.

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