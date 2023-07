Arara 'pega carona' em viatura da PM e ajuda a fazer ronda; veja vídeo

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Circula nas redes sociais o vídeo de uma arara que pousou no braço de um policial militar e pegou uma "carona" enquanto um patrulhamento estava em andamento. O fato foi registrado na segunda-feira (3) em Ilha Solteira, São Paulo.

continua após publicidade

O agente de segurança que aparece nas imagens, o cabo Marcos Antonio da Silva, conversou com a imprensa e explicou que realizava uma ronda ao lado do cabo Walter Galli Neto, quando foram surpreendidos pela ave. Ambos chegaram a brincar com o animal, o perguntando se ele queria "patrulhar".

Assista:

continua após publicidade

Marcos falou sobre o momento emocionante. “Achei que ela ia pousar e sair, mas ela permaneceu e andou por quase dois quilômetros com a gente. Foi uma surpresa. Me senti emocionado”, disse o militar em uma entrevista ao G1.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Homens fazem 'torre humana' para resgatar bicho-preguiça eletrocutado

A arara não pegou apenas uma "carona" na viatura, ela também acompanhou os agentes de segurança em uma ocorrência. “Ela ficou cercando a residência onde estávamos e ficou com a gente o tempo todo. Teve até um momento em que ela pousou no meu ombro e começou a querer danificar meu escapulário”, afirmou o cabo Walter.

Cabo Marcos disse que tem mais de 30 anos de profissão e nunca se deparou com um episódio como esse. “Para a gente que está mais habituado com coisas violentas, é ótimo quando acontece uma coisa tão pura assim. Parece até que a arara queria falar e sorrir na gravação. Foi muito gostoso, gratificante. Ganhamos o dia”, destacou.

Siga o TNOnline no Google News