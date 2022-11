Arábia decreta feriado nacional por conta de vitória sobre a Argentina

Da Redação

A encontro entre as equipes aconteceu na manhã desta terça-feira (22)

A Arábia Saudita estreou na Copa do Mundo na manhã desta terça-feira (22) e começou em grande estilo, conquistando uma vitória de 2 a 1 sobre a Argentina. Por conta do resultado positivo, o rei do país, localizado no Médio Oriente, decretou feriado nacional nesta quarta-feira (23).

"Fica determinado que amanhã, quarta-feira, seja feriado para todos os servidores de todos os setores do estado e da iniciativa privada, e alunos e alunas de todas as etapas de ensino", disse Salman bin Abdulaziz Al Saud, segundo a agência de notícias oficial do país, Saudi Press Agency.

A sugestão foi feita pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, e aprovada pelo rei do país, para celebrar o resultado dos jogadores da equipe comandada por Hervé Renard.



A próxima partida dos sauditas acontece no próximo sábado (26), às 10h (horário de Brasília, contra a Polônia, no estádio da Cidade da Educação.

