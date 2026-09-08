Aquipta: Anvisa aprova novo medicamento oral para prevenção da enxaqueca

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta terça-feira, 8, o registro do medicamento oral Aquipta (atogepanto), da empresa AbbVie, indicado para adultos que têm pelo menos quatro episódios mensais de enxaqueca.

A resolução prevê comprimidos de 10 mg e 60 mg, e autorização não informa o preço ou quando o medicamento deve chegar às farmácias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a Anvisa, o atogepanto atua no bloqueio de uma via envolvida na transmissão da dor e na fisiopatologia da enxaqueca, o que previne as crises. "Estudos de desenvolvimento do medicamento demonstraram que ele reduz significativamente o número de dias mensais de enxaqueca em comparação ao placebo, tanto em pacientes com enxaqueca episódica quanto naqueles com a forma crônica", disse a pasta.

A pasta afirma que, mesmo existindo opções terapêuticas para a prevenção da enxaqueca, muitas delas não atuam especificamente nos mecanismos fisiopatológicos da doença, ou seja, no conjunto de alterações nas funções do corpo que causam a doença. Dessa forma, o Aquipta representa uma nova opção para a prevenção da enxaqueca episódica e crônica.

Em nota, a AbbVie disse que a aprovação do atogepanto pela Anvisa foi baseada principalmente nos resultados dos estudos pivotais internacionais de Fase 3 Advance e Progess, que "avaliaram a eficácia, segurança e tolerabilidade do medicamento em adultos com enxaqueca episódica e crônica, respectivamente", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, empresa explicou que o antogepanto é um antagonista oral seletivo do receptor do peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (CGRP). Ao impedir esse encaixe que desencadeia a inflamação e a dor, o fármaco interrompe o sinal responsável pelas crises de enxaqueca.

Nas últimas 24 horas, as buscas no Google Trends subiram com relação ao termo Aquipta, medicamento aprovado pela Anvisa.

Conforme a Anvisa, a enxaqueca é uma doença neurológica altamente incapacitante que tem como característica crises recorrentes de dor de cabeça de intensidade moderada a grave, frequentemente acompanhadas de náuseas, vômitos e sensibilidade à luz e ao som, informou a Anvisa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A doença afeta cerca de 15% da população mundial e apresenta impacto significativo na qualidade de vida, além de repercussões no trabalho, na vida social e no uso de serviços de saúde, informou a pasta.