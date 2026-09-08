Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Aquipta: Anvisa aprova novo medicamento oral para prevenção da enxaqueca

Escrito por Leonardo Siqueira (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta terça-feira, 8, o registro do medicamento oral Aquipta (atogepanto), da empresa AbbVie, indicado para adultos que têm pelo menos quatro episódios mensais de enxaqueca.

A resolução prevê comprimidos de 10 mg e 60 mg, e autorização não informa o preço ou quando o medicamento deve chegar às farmácias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a Anvisa, o atogepanto atua no bloqueio de uma via envolvida na transmissão da dor e na fisiopatologia da enxaqueca, o que previne as crises. "Estudos de desenvolvimento do medicamento demonstraram que ele reduz significativamente o número de dias mensais de enxaqueca em comparação ao placebo, tanto em pacientes com enxaqueca episódica quanto naqueles com a forma crônica", disse a pasta.

A pasta afirma que, mesmo existindo opções terapêuticas para a prevenção da enxaqueca, muitas delas não atuam especificamente nos mecanismos fisiopatológicos da doença, ou seja, no conjunto de alterações nas funções do corpo que causam a doença. Dessa forma, o Aquipta representa uma nova opção para a prevenção da enxaqueca episódica e crônica.

Em nota, a AbbVie disse que a aprovação do atogepanto pela Anvisa foi baseada principalmente nos resultados dos estudos pivotais internacionais de Fase 3 Advance e Progess, que "avaliaram a eficácia, segurança e tolerabilidade do medicamento em adultos com enxaqueca episódica e crônica, respectivamente", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, empresa explicou que o antogepanto é um antagonista oral seletivo do receptor do peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (CGRP). Ao impedir esse encaixe que desencadeia a inflamação e a dor, o fármaco interrompe o sinal responsável pelas crises de enxaqueca.

Nas últimas 24 horas, as buscas no Google Trends subiram com relação ao termo Aquipta, medicamento aprovado pela Anvisa.

Conforme a Anvisa, a enxaqueca é uma doença neurológica altamente incapacitante que tem como característica crises recorrentes de dor de cabeça de intensidade moderada a grave, frequentemente acompanhadas de náuseas, vômitos e sensibilidade à luz e ao som, informou a Anvisa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A doença afeta cerca de 15% da população mundial e apresenta impacto significativo na qualidade de vida, além de repercussões no trabalho, na vida social e no uso de serviços de saúde, informou a pasta.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Anvisa Aprovação Aquiptao enxaqueca SAÚDE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV