Aquário gigante explode e 1,5 mil peixes caem em avenida de Berlim

As causas do acidente não foram apontadas

O vidro que sustentava um aquário cilíndrico dentro de um hotel — que reivindica o título de maior do mundo — em Berlim, na Alemanha, estourou na manhã desta sexta-feira (16/12). A reportagem é do Metrópoles.

Com o rompimento da estrutura, cerca de 1,5 mil peixes exóticos que eram mantidos no viveiro caíram em uma avenida movimentada no centro da capital alemã.

As causas do acidente não foram apontadas. Duas pessoas ficaram feridas, de acordo com a polícia local. Os 350 hóspedes ficaram desalojados e foram encaminhados para um abrigo na cidade.

Além dos peixes, destroços e pedaços de vidro do aquário chamado AquaDom tomaram conta da avenida que fica em frente ao complexo. Por conta do acidente, a via foi interditada. Equipes de emergência de Berlim ainda avaliam os danos.

O aquário gigante abrigava um elevador panorâmico e ficava dentro de um complexo hoteleiro no bairro de Mitte, um dos mais movimentados do centro da capital alemã. Dentro do espaço, há um hotel, um museu e restaurantes.

Os 350 hóspedes do hotel, cujos quartos eram posicionados com vista para o aquário, ficaram desalojados. Eles foram encaminhados para um abrigo temporário em função da baixa temperatura registrada nesta manhã na capital alemã, de 7°C. Não há registro de desaparecidos.

Equipes especializadas também buscam por peixes e outros animais marinhos que possam ter sobrevivido, para transportá-los a outros aquários.

