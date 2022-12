Apucaranenses relatam medo durante chuva no litoral de Santa Catarina

Da Redação

Conforme informações da Defesa Civil, choveu cerca de 210 mm, sendo 56mm somente das 0h até às 3h de terça-feira (20)

As fortes chuvas que atingiram Balneário Camboriú, Camboriú e Itajaí, cidades localizadas no litoral de Santa Catarina, vem causando medo e destruição nas últimas 24 horas. Nesta terça-feira (20), a prefeitura confirmou duas mortes, decorrentes de um deslizamento em uma casa situada no Jardim Aliança. Conforme informações da Defesa Civil, choveu cerca de 210 mm, sendo 56mm somente das 0h até às 3h de terça-feira (20).

O jornalista Curisco Campoy, que assina a coluna Curisco na Política, no TNOnline, viajou recentemente para o litoral catarinense para aproveitar dias de descanso com a família e contou como está a situação da cidade de Camboriú. "Algumas ruas estão fechadas. O pior é na cidade de Camboriú, que fica ao lado do balneário. A BR-101, que liga Joinville e Florianópolis está fechada. Em Balneário Camboriú ninguém entra e ninguém sai", relata.

Outra testemunha é a professora universitária Milena Menegazzo, natural de Apucarana, mas que vive há alguns anos com a família em Camboriú. "Ontem à noite e durante a madrugada deu bastante medo. Agora à tarde o nível de água baixou na maioria dos pontos alagados, mas ontem choveu sem parar. Foi algo assustador, pois parecia uma torneira aberta sem parar", comenta.

Uma leitora do TNOnline, a maquiadora Micheli Rigoni, comentou em uma das publicações do perfil do Instagram sobre as fortes chuvas. "Gente, pelo amor de Deus, já estamos parados na BR-101 há 8 horas. Não tem nada perto para comer nem beber, e ainda estou com um bebê. Alguém consegue um número para nos ajudar", escreveu.

Logo após o comentário, depois que outra leitora comentou a postagem, Micheli escreveu que conseguiu falar com a Defesa Civil, mas que um incêndio estava comprometendo o fluxo na rodovia. "Tá com fumaça tóxica aí não está passando", completou.

Veja os posts:

Outra publicação:

