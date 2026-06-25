Apucarana inicia programa que levará iluminação em LED para 100% das vias públicas





Com a presença dos deputados estaduais Delegado Jacovós (PL) e Do Carmo (Podemos), o prefeito Rodolfo Mota (União Brasil) autorizou nesta quinta-feira (25) o início do Programa Apucarana 100% LED. A iniciativa é o maior pacote de investimentos em modernização do sistema de iluminação pública da história, possibilitando que todas as lâmpadas convencionais do município sejam substituídas por modelos de LED, tecnologia que oferece maior eficiência energética, economia e segurança.

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A ordem de serviço para início imediato dos serviços foi assinada em ato na Praça Rui Barbosa. Na oportunidade, o prefeito falou que, recentemente, Apucarana investiu equivocadamente na instalação de luminárias vapor metálico. “Foi um investimento significativo, na ordem de R$9 milhões, mas que não acompanhou a evolução tecnológica do setor e manteve o município atrás de outras cidades que já modernizaram seus sistemas de iluminação pública. Agora, estamos corrigindo esse caminho, com planejamento e responsabilidade, implantando uma tecnologia mais eficiente, econômica e preparada para o futuro”, afirmou Rodolfo Mota.





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A ordem de serviço para início imediato dos serviços foi assinada em ato na Praça Rui Barbosa - Foto: TNOnline/Gabriela Jacuboski A ordem de serviço para início imediato dos serviços foi assinada em ato na Praça Rui Barbosa - Foto: TNOnline/Gabriela Jacuboski

Ele citou que apenas 48% da cidade possui a tecnologia LED e, para chegar à totalidade das vias públicas, serão substituídas 9.120 lâmpadas convencionais, em um investimento na ordem de R$5.820.000,00, com recursos a fundo perdido conquistados junto ao Programa Ilumina Paraná, da Secretaria de Estado das Cidades do Paraná, mais contrapartida municipal de 5%. “Serão 830 ruas e avenidas que receberão uma iluminação mais moderna. A economia gerada pela eficiência do LED vai possibilitar novos investimentos em segurança, tecnologia e melhoria dos serviços públicos”, acentuou o prefeito.

Segundo Rodolfo Mota, a implantação do LED também representa avanço na área de segurança pública. “Existem estudos que mostram que uma iluminação pública adequada contribui para a redução da criminalidade. Hoje, a legislação permite que esses recursos sejam utilizados também em inteligência, inovação e segurança pública. Então, além de iluminar melhor a cidade, vamos poder transformar essa economia em novos investimentos para Apucarana”, reforçou, agradecendo aos deputados estaduais presentes por contribuirem para a vinda do aporte financeiro e também ao governador Ratinho Junior, por garantir a inclusão de Apucarana no programa.

O deputado estadual delegado Jacovós destacou os benefícios da modernização da iluminação pública com a tecnologia LED e também destacou a articulação para a liberação dos recursos junto ao Governo do Estado. “Eu e o deputado Do Carmo tivemos a oportunidade de acompanhar esse processo dentro da Assembleia Legislativa, especialmente na Comissão de Orçamento, ajudando na viabilização desse investimento para Apucarana. Esse recurso não chega a todos os municípios, e Apucarana foi contemplada pelo trabalho de planejamento e pela busca da administração municipal”, disse.

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Além de destacar a união de esforços entre os representantes políticos e prefeitura para garantir o investimento do Programa Apucarana 100% LED, viabilizando quase R$ 6 milhões em recursos a fundo perdido, o deputado estadual Do Carmos enalteceu o papel da equipe técnica do Município viabilização dos projetos. “Muitos municípios recebem recursos, mas não conseguem avançar por falta de planejamento e estrutura técnica. Apucarana tem uma equipe preparada, que faz o dever de casa, e por isso os investimentos estão acontecendo”, destacou.

A empresa responsável pelo trabalho é a MS Iluminação e Engenharia Ltda, de Apucarana, que terá sete meses para concluir o trabalho. Segundo informação do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento da Prefeitura de Apucarana (Idepplan), os serviços devem ter início já nesta sexta-feira (26) pelo Núcleo Habitacional Sanches dos Santos, região norte da cidade. O diretor-presidente do órgão, engenheiro eletricista Nilton Fornaciari Júnior, relata que as novas luminárias também foram definidas pensando no futuro tecnológico da cidade. “Estamos implantando uma estrutura preparada para receber, futuramente, sistemas de telegestão e internet das coisas (IoT), que conecta objetos físicos à internet. Isso permitirá que a iluminação pública esteja conectada, possibilitando o monitoramento dos equipamentos e uma gestão ainda mais eficiente”, conta.

Ele ressalta ainda que a modernização trará ganhos em eficiência energética e redução de custos. “A projeção é de que a troca das luminárias possibilite uma economia anual de pelo menos 19% nos custos de manutenção e consumo da iluminação pública, equivalente a R$426 mil. Além disso, o LED proporciona maior durabilidade, melhor qualidade de luz e mais conforto visual para a população”, explica Fornaciari Júnior, destacando que licitação conduzida pelo Município também previu a destinação ambientalmente correta das luminárias retiradas, que ficará a cargo da empresa contratada. “Para receber a última medição, deverá apresentar documentação comprobatória da destinação”, conta.

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Entre as autoridades presentes estiveram ainda o vice-prefeito Marcos da Vila Reis, os vereadores Moisés Tavares e Luciano Facchiano, e o representante da empreiteira Francisco Martins.