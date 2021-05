Apresentadora se confunde e anuncia morte de Shakespare

Continua após publicidade

A apresentadora argentina, Noelia Novillo, do Canal 26, fez a maior confusão ao anunciar a morte do primeiro homem– e a segunda pessoa no mundo – a ser vacinado contra a Covid-19 com a vacina da Pfizer.

O idoso de 81 anos chama-se William Shakespare, e durante o anuncio a apresentadora disse que era “um dos escritores mais importantes da língua inglesa” havia morrido meses após receber a vacina

Shakespeare, o primeiro idoso vacinado contra o coronavírus faleceu em esta semana após um AVC, não relacionado à Covid ou à vacina, cinco meses após ser imunizado. Ele vivia em Coventry, na Inglaterra. Já o seu xará, que era escritor, dramaturgo e poeta, tinha apenas 52 anos quando morreu, em 23 de abril de 1616.

A causa de sua morte não é muito clara. Ele nasceu em Stratford-upon-Avon e escreveu algumas das obras mais populares da literatura mundial de todos os tempos, como Romeu e Julieta, Rei Lear, Hamlet e A Megera Domada, entre muitas outras.