Apresentador propõe dar veneno a cachorros na rua e em comércios e gera revolta

Fala também ironizou tutores que transportam animais em carrinhos de bebê e gerou indignação imediata nas redes sociais e debandada de anunciantes

O apresentador mexicano Pedro Sola, do programa "Ventaneando" da TV Azteca, foi alvo de uma enxurrada de críticas após declarar ao vivo que sentia "vontade de jogar um pedaço de carne envenenada" em cachorros encontrados em estabelecimentos comerciais. A fala, que também ironizou tutores que transportam animais em carrinhos de bebê, gerou indignação imediata nas redes sociais e motivou ações de marcas patrocinadoras.

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Durante a transmissão, enquanto a colega de bancada Pati Chapoy ria da declaração, a também apresentadora Mónica Castañeda discordou prontamente, afirmando que "não gostar de cachorros era uma coisa, mas falar em envenená-los era completamente diferente". Apesar do pedido de desculpas formal lido no programa no dia seguinte, no qual Sola afirmou ter falado "sem pensar" e que é "incapaz de matar", a polêmica só foi se agravando.

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Sola tem um histórico de declarações polêmicas, como comentários sobre a situação econômica de Veracruz e críticas a artistas como Pepe Aguilar e Christian Nodal. Vídeos antigos que ressurgiram nas redes sociais mostram o apresentador sugerindo "cortar as cordas vocais" de cães e fazendo declarações contra crianças e plantas. Sua conduta já havia gerado tensões com a imprensa, incluindo um episódio em que ele gritou e abandonou uma entrevista.

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As consequências para o programa foram severas. Marcas como Panditas, Halls, Clorets e Trident retiraram sua publicidade do "Ventaneando", seguidas pela Hellmann's, que, em uma publicação nas redes sociais, fez uma referência indireta ao apresentador, mencionando o famoso erro de 2007, quando ele citou uma marca concorrente ao vivo.

O dono da TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, também reprovou as declarações, afirmando que em suas empresas não é permitido fomentar a violência contra animais. Até o momento, a emissora e a produção do programa não se pronunciaram oficialmente sobre o futuro do apresentador