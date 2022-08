Apple aumenta preço de produtos no Brasil; confira os valores

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Entre todos os iPhones, apenas o 11 e 12 mantiveram seus valores

Nesta quinta-feira (11), a UOL confirmou que a empresa Apple reajustou o preço de vários produtos em seu site oficial no Brasil. O aumento causa impacto principalmente nas linhas de iPhones, mas o laptops e tablets também sofrem com a alteração.

continua após publicidade .

Com reajuste de 6%, os preços de quase todos os aparelhos smartphones serão alterados. Entre todos os iPhones, apenas o 11 e 12 mantiveram seus valores, R$ 4.999 e R$ 6.499, respectivamente. Curiosamente, o iPhone 12 Mini ficou mais caro.





continua após publicidade .

Confira os novos preços após a variação:

iPhone 13 mini (128 GB): de R$ 6.374 a R$ 6.599R$ (aumento de R$ 225);

iPhone 13 mini (256 GB): de R$ 7.340 para R$ 7.599 (aumento de R$ 259);

continua após publicidade .

iPhone 13 mini (512 GB): de R$ 9.272 para R$ 9.599 (aumento de R$ 327);

iPhone 13 Pro (128 GB): de R$ 9.176 para R$ 9.499 (aumento de R$ 323);

iPhone 13 Pro (256 GB): de R$ 10.142 para R$ 10.499 (aumento de R$ 357);

continua após publicidade .

iPhone 13 Pro (512 GB): de R$ 12.074 para R$ 12.499 (aumento de R$ 425);

iPhone 13 Pro (1 TB): de R$ 14.006 para R$ 14.499 (aumento de R$ 493);

continua após publicidade .

iPhone 13 Pro Max (128 GB): de R$ 10.142 para R$ 10.499 (aumento de R$ 357);

iPhone 13 Pro Max (256 GB): de R$ 11.108 para R$ 11.499 (aumento de R$ 391);

iPhone 13 Pro Max (512 GB): de R$ 13.040 para R$ 13.499 (aumento de R$ 459);

continua após publicidade .

iPhone 13 Pro Max (1 TB): de R$ 14.972 para R$ 15.499 (aumento de R$ 527);

iPhone 12iPhone 12 mini (64 GB): de R$ 5.505 para R$ 5.699 (aumento de R$ 194);

iPhone 12 mini (128 GB): de R$ 5.988 para R$ 6.199 (aumento de R$ 211);

continua após publicidade .

iPhone 12 mini (256 GB): de R$ 6.954 para R$ 7.199 (aumento de R$ 245);

iPhone SEiPhone SE de 3ª geração (64 GB): de R$ 4.199 para R$ 4.299 (aumento de R$ 100);

continua após publicidade .

iPhone SE de 3ª geração (128 GB): de R$ 4.699 para R$ 4.799 (aumento de R$ 100);

iPhone SE de 3ª geração (256 GB): de R$ 5.699 para R$ 5.799 (aumento de R$ 100).





iPads e Macs

Os iPads também sofreram variações de até 6% e ficaram mais caros, dependendo da configuração do dispositivo. O iPad Air com Wi-Fi e 64 GB foi o que mais encareceu: subiu de R$ 6.697 para R$ 7.099 (diferença de R$ 402).

O MacBook Pro de 16 polegadas manteve o valor, mas outros computadores subiram até 5,52%. O MacBook Air com chip M1 (256 GB) agora começa, no mínimo, em R$ 11.599; e o com chip M2 (512 GB), a partir de R$ 17.199.

Especialistas no assunto entraram em contato com a Apple para entender a motivação do reajuste, mas ainda não obtiveram respostas.





Fonte: Informação UOL.

Siga o TNOnline no Google News